Barcelona questionou o Benfica por Grimaldo

O jornal espanhol 'Sport' adianta este sábado que Barcelona terá feito recentemente duas abordagens informais junto do Benfica no sentido de saber quais as condições para uma eventual contratação de Alex Grimaldo. De acordo com o referido diário catalão, os contactos apenas foram feitos de forma exploratória, já que o benfiquista não é um alvos de topo na lista do Barça, mas serviu para dar a entender que a evolução do lateral não tem passado em claro.A primeira abordagem terá surgido aquando das negociações entre Benfica e Barcelona por Cillessen, com o clube da Luz a apontar diretamente para o valor da cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões de euros. O tema não avançou nessa altura, até porque as conversações pelo guardião acabaram por fracassar, mas o Barça terá voltado à carga semanas depois, desta feita com um contacto direto com os agentes do jogador.Nessa segunda via de conversas, os catalães terão questionado os representantes do lateral sobre se o valor de referência para a transferência seria a tal cláusula de rescisão, tendo como resposta obtido uma verba bem inferior, na casa dos 40 milhões de euros. Um valor que, ainda assim, é visto na Catalunha como muito elevado, até porque a ideia passa por garantir uma alternativa 'low cost' a Jordi Alba.