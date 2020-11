Barcelona segue Darwin Núñez e "intensifica" contactos

Jorge Jesus não tem poupado elogios a Darwin Núñez e também já admitiu que possivelmente não poderá contar com o jovem futebolista uruguaio por muito tempo no plantel encarnado, devido ao interesse de outros grandes clubes com outro poder financeiros, entre os quais Barcelona. O clube catalão já seguia Darwin antes de este assinar pelo Benfica e até já teria alinhavado um negócio com o Almería, mas o Benfica chegou e esse acordo caiu por terra. Agora, dizem, voltou à carga.





Segundo refere a ESPN, o Barcelona já terá "intensificado" contactos para avançar com a intenção de contratar o internacional uruguaio. Para o conjunto blaugrana, o jovem avançado de 21 anos é o eleito para ocupar o lugar deixado por Luis Suárez e, segundo fonte ouvida pela ESPN, terá intenção de avançar com uma proposta já em janeiro. Mas não será fácil.No último mercado de transferências, o Benfica pagou 24 milhões de euros por Darwin Núñez, que assinou por cinco temporadas, com uma cláusula de 150 milhões de euros.Já o Barcelona enfrenta uma crise, tendo Josep Maria Bartomeu se demitido da presidência no final de outubro, após 5 anos no cargo. Ou seja, terá, agora, de ser nomeada uma Comissão de Gestão até à convocação de eleições antecipadas, que terão de decorrer no prazo de 40 a 90 dias, de acordo com os estatutos do clube. Qualquer contrato até então terá de ser aprovado pela Comissão de Gestão.