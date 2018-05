Alegados emails trocados entre Paulo Gonçalves e Rui Pereira circularam na Internet a versar o tema da pirotecnia no Estádio da Luz. O assessor jurídico da SAD enviou uma mensagem mostrando-se preocupado e pedindo ao chefe de segurança do recinto encarnado para deixar entrar uma tarja na zona das claques, algo que foi contestado.

"A política de acesso ou não de tarjas é definida pela direção. Não por mim", vincou Rui Pereira, contestando o facto de Paulo Gonçalves ter criticado que, "com uma revista mais apertada, provavelmente nenhum petardo entrava".

Continuar a ler

O material pirotécnico que rebentou durante o Benfica-Celtic, a contar para a Liga dos Campeões, fez com que a Luz arriscasse a interdição depois da UEFA já ter punido os encarnados pecuniariamente após três petardos terem rebentado no jogo com o Barcelona, a contar para a época 2011/12. Paulo Gonçalves não se conformava. "Nunca foi minha intenção fazer de ti um bode expiatório, mas entretanto devíamos todos fazer uma reflexão e pensar por que razão não há petardos e tochas no Estádio do Dragão em jogos da UEFA. Comunicar e apaziguar nunca fez mal a ninguém", reiterou, já depois de ter justificado que "sem a tarja [para os No Name], teriam havido mais tochas e petardos".