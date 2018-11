'BBC' destaca Paulo Lopes, a opção para 3.º guarda-redes "mais bem-sucedida da história"

A 'BBC' destacou a carreira de Paulo Lopes, considerando-o mesmo "o guarda-redes que era terceira escolha mais bem-sucedido da história". O jornal inglês fala em 12 títulos em somente 11 jogos em mais de uma década no Benfica [n.d.r.: foram apenas 8 troféus], uma estatística deveras "peculiar".Ao periódico britânico, o agora técnico de guarda-redes dos sub-23 dos encarnados brincou com os números. "Nasci para ganhar. Sinto-me feliz com estes números na minha carreira. São parte das minhas conquistas e mostram momentos importantes e especiais do meu trajeto. Sinto enorme orgulho e satisfação, pois quando olho para eles sinto que foi trabalho, a maioria de equipa, mas também demonstram as minhas conquistas enquanto guarda-redes", confessou Paulo Lopes, atualmente com 40 anos."Na minha modesta opinião, fiz um bom trabalho e sempre dei o meu melhor. É óbvio que queria ter jogado mais mas há que lembrar que estava numa das melhores equipas da Europa, com os melhores jogadores, e por isso a competição interna era muita", acrescentou.