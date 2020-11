BBC explica como é que o Benfica se tornou na "maior linha de produção de estrelas da Europa"

A BBC fez uma reportagem sobre a academia do Benfica, que classifica como "a maior linha de produção de estrelas da Europa". Elogia a formação dos encarnados, lembrando que nomes como Rúben Dias, Bernardo Silva e João Félix saíram do Seixal.





"Tenho o sonho de ver o Benfica ganhar a Liga dos Campeões com quatro ou cinco miúdos da academia a jogar na equipa", conta Rodrigo Magalhães, coordenador técnico da academia dos encarnados.O recrutamento é feito em idades muito jovens, entre os 6 e os 13 anos; neste momento o clube tem 470 jogadores na academia. "Não penso que sejam muitos, é um investimento. Se compararmos o custo da compra de um jogador de topo com 22 anos relativamente ao que gastamos na formação, podemos fazê-lo 20 vezes e ainda vai continuar a ser mais barato do que comprar um jogador já formado", acrescenta Magalhães."Nós recutamo-los, colocamo-los a treinar segundo a metodologia do Benfica, damos-lhes tempo para evoluírem e colocamo-los na nossa equipa principal. Essa é a nossa missão", acrescentou.Depois, o coordenador técnico falou sobre Rúben Dias, agora jogador do Manchester City. "Chegou como um jogador normal, tinha uma boa técnica mas não estava acima da média. Foi a sua capacidade de trabalho que o levou a este nível", contou.E prosseguiu: "Ele tinha coisas diferentes, que o distinguiam dos outros: a capacidade de liderança e a comunicação. É como um general em campo. Vi-o num jogo de sub-11 contra o Benfica, ele falava com toda a gente e organizava a equipa. Foram essas características que o trouxeram para o Benfica."