Belgas colocam Aurélio Buta no radar do Benfica

O lateral direito Aurélio Buta pode regressar ao Benfica, noticia esta quinta-feira a imprensa belga. O jogador luso-angolano, de 24 anos, representou o Antuérpia nas últimas quatro temporadas, depois de sete anos nos diversos escalões de formação dos encarnados.





Buta tem contrato com o Antuérpia até 2022, mas de acordo com as publicações belgas que dão conta da possibilidade de rumar à Luz, o Benfica ainda detém 50 por cento dos direitos económicos do lateral, o que implica um investimento reduzido para colocá-lo às ordens de Jorge Jesus.Ainda segundo as mesmas fontes, o Besiktas, da Turquia, também está interessado no jogador. Nos quadros do Benfica, no que toca à posição de Buta, estão André Almeida, Diogo Gonçalves e Gilberto.