Belgas forçam corrida a Svilar

Mile Svilar é um jogador dispensável do plantel de Bruno Lage para a próxima temporada e o Anderlecht está a tentar forçar o regresso de um jogador que cumpriu precisamente toda a formação no sexto classificado do último campeonato belga. O portal RTBF noticiou a vontade do emblema de Bruxelas em vir a contar com os serviços do camisola 1 dos encarnados em 2019/20 por empréstimo, indo ao encontro da vontade da SAD benfiquista em manter o ativo mas garantindo tempo de utilização ao guarda-redes de apenas 19 anos.

Pela primeira equipa do Benfica, Svilar apenas cumpriu 20 encontros oficiais nas duas últimas épocas. Em particular na última, o guardião de 1,89 metros só foi opção, tanto para Rui Vitória como para Bruno Lage, nas competições a eliminar, tendo sido utilizado por uma ocasião no campeonato, diante do Sporting, e apenas face à expulsão de Vlachodimos, já perto do apito final.

Na Bélgica, agora com Vincent Kompany como jogador-treinador, o Anderlecht pretende concorrência de peso para o habitual titular Thomas Didillon, de 23 anos. A ideia seria renovar primeiro o seu atual contrato (válido até 2022) e proceder depois à cedência de Svilar, que assim regressaria ao Anderlecht, de onde saiu em agosto de 2017 para assinar por cinco temporadas pelo Benfica, onde ainda não conseguiu impor-se.

A posição de guarda-redes é, precisamente, uma que a estrutura, em conjunto com Bruno Lage, pretende ver reforçada a partir da próxima temporada. Vlachodimos não tem a titularidade assegurada apesar de ter sido a escolha para a baliza na esmagadora maioria dos jogos - 50 ao todo.