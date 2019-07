Belgas insistem em Svilar

Sem espaço no Benfica, Mile Svilar poderá estar de saída da Luz para voltar ao seu país natal. Segundo adianta o 'Het Nieuwsblad', o guardião de 19 anos é seguido por Club Brugge e Standard Liège, dois clubes que estarão no mercado em busca de um novo guardião.





De acordo com a mesma publicação, Svilar até estará inclinado para voltar à Bélgica, mas para o Anderlecht, o clube do qual saiu em 2017. O problema é que a forma como deixou o clube de Bruxelas não foi a mais pacífica, algo que pode complicar o desejo do jovem em voltar ao emblema da capital. Para mais, escreve o mesmo jornal, o Anderlecht nem tem nos seus planos avançar para a contratação de um guarda-redes...