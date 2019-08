Benedetto lembra o dia em que recusou o Benfica para jogar no Boca Juniors

Darío Benedetto revelou que teve a hipótese de jogar no Benfica em 2016, quando jogava nos mexicanos do Club America, mas na altura trocou essa oportunidade pelo Boca Juniors.





"Tinha a opção de jogar no Benfica, o que nunca disse. Mas queria vir para o Boca e ganhar, como acabei por fazer. O carinho que me deram é inesquecível. Não tenho dúvidas que vou voltar. Se não for como jogador, será como adepto", disse o avançado, em entrevista à 'Fox Sports'.O internacional argentino, de 29 anos, trocou o Boca Juniors pelo Marselha, de André Villas-Boas, neste mercado, rendendo 16 milhões de euros aos cofres dos xeneizes.