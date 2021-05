Benfica a subir no ranking dos clubes mais valiosos do Mundo

Benfica e FC Porto são os únicos clubes portugueses que surgem no mais recente relatório da consultora Brand Finance, que analisa os clubes mais poderosos a nível europeu do ponto de vista financeiro. As águias têm representação nas três tabelas apresentadas, ao passo que os dragões figuram apenas numa, a fechar o top-50.





A primeira tabela diz respeito aos clubes de futebol mais valiosos, numa lista liderada pelo Real Madrid (com 1,276 mil milhões de euros), à frente de Barcelona (1,266 mil milhões) e Man. City (1,130 mil milhões), com as águias a surgirem no 41.º posto, depois de em 2020 terem estado no 46.º lugar. Note-se que nesta primeira lista no top-10 apenas uma equipa se valorizou (o Bayern Munique), ao passo que todas as outras viram o seu valor descer a pique - o Liverpool, por exemplo, caiu 22,9%.A segunda tabela diz respeito às marcas mais poderosas, com o Benfica a cair do 18.º para o 22.º posto. Aqui a liderança é do Bayern Munique, que subiu de 5.º para primeiro, deixando para trás Real Madrid, Barcelona, Liverpool e Manchester United. No top-10 apenas os bávaros e o Borussia Dortmund subiram em termos de poder da sua marca, ao passo que todos os restantes viram os níveis baixar. Nesta tabela, refira-se, todas as equipas que integraram a criação da Superliga Europeia foram fortemente abaladas.Por fim, a Brand Finance analisa ainda a força dos clubes enquanto empresas, sendo que nesta última lista figuram os dois emblemas portugueses: o Benfica em 20.º (saltou do 28.º lugar) e o FC Porto em 50.º (numa queda desde o 36.º posto). Nesta tabela, refira-se, a liderança é uma vez mais do Bayern Munique, à frente do Real Madrid e Liverpool. Os bávaros viram o seu valor enquanto empresa crescer 8,3%, ao passo que nos restantes do top-10 apenas o Man. City subiu (4,7%).Consulte a lista completa