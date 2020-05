Benfica abandona direção da Liga

O Benfica demitiu-se da direção da Liga. Esta decisão surge nas divergências conhecidas nos últimos dias.





Proença deixou quinta-feira o futuro nas mãos dos clubes e, numa jogada de antecipação, pois já esperava ser muito atacado na reunião de presidentes, na sequência das várias polémicas que tem protagonizado – a mais recente: as cartas enviadas ao Governo e ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a apelar à transmissão em sinal aberto das últimas dez jornadas da 1ª Liga –, antes da reunião de presidentes pediu à Mesa da Assembleia Geral a marcação de uma reunião magna, cuja data revelou na videoconferência de ontem."O meu lugar está sempre à disposição dos clubes e dia 9 discuto tudo olhos nos olhos", afirmou.A carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa – à revelia de todos os clubes (inclusive aos que fazem parte da direção da Liga) e dos operadores televisivos –, a solicitar uma audiência para discutir a possibilidade de as dez últimas jornadas serem transmitidas em canal aberto, foi a gota de água numa relação já agastada de Proença com os clubes por vários acontecimentos recentes.