Benfica aborda "novo ciclo" e aponta missão de Bruno Lage

Depois do vídeo divulgado na sua conta oficial de Twitter, o Benfica voltou a deixar elogios a Rui Vitória, um dia depois da sua saída do comando técnico dos encarnados. Na News Benfica, os encarnados falam nos "méritos inquestionáveis" do treinador que deverá estar prestes a rumar ao Al Nassr e que "merece o reconhecimento e o elogio geral"."Um treinador que chega ao Benfica conquista, só por isso, um lugar na história do maior clube português. Um treinador que permanece durante três anos e meio à frente do futebol profissional do Benfica tem de ser, seguramente, alguém com méritos inquestionáveis. Um treinador que termina a sua ligação ao Benfica e vê o seu nome entre aqueles que mais jogos fizeram e mais títulos alcançaram para o clube é, sem duvida, alguém que merece o reconhecimento e o elogio geral. O trajeto de Rui Vitória à frente do Benfica fala por si: 180 jogos, 123 vitórias. Perto de 400 golos marcados. Seis títulos. O primeiro tetracampeonato na história do clube. A gratidão dos benfiquistas – de todos – é da mais elementar justiça", pode ler-se.E prosseguem, apontando ao novo ciclo que agora se inicia na equipa principal sob a batuta de Bruno Lage . "Há um novo ciclo que se abre a partir de hoje, de redobrada exigência e enorme ambição. Bruno Lage, até agora treinador do Benfica B, fará a sua estreia à frente da equipa principal, no Estádio da Luz, frente ao Rio Ave. O novo técnico – também ele um 'produto' da formação do Benfica e, por isso, profundo conhecedor do trabalho de base que se faz no Seixal – tem a missão que sempre terá qualquer treinador deste clube: ganhar, ganhar e ganhar. Domingo começa uma nova etapa. Apoio não faltará".