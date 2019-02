Benfica abre escola de futebol na Ucrânia

O Benfica assinou na última quarta-feira um acordo que prevê a abertura da primeira escola de formação do clube na Ucrânia, que se estime que comece a funcionar já a partir de abril em Kiev e que se será vocacionada para meninos e meninas entre os 3 e os 16 anos. Os treinos serão levados a cabo por técnicos portugueses credenciados com uma licença FIFPro.Rui Costa, administrador da SAD encarnada, representou as águias na formalização do acordo que ocorreu no Estádio da Luz e que contou com Maria Krivopishina, a diretora da nova academia, assim como Inna Ohnivets, a embaixadora da Ucrânia em Portugal.