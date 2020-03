Benfica absolvido pela «corja» na BTV

O Tribunal Arbitral do Deporto (TAD) anulou a multa de 34.430 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina ao Benfica na sequência dos comentários de Valdemar Duarte na BTV, durante o encontro com o FC Porto da meia-final da Taça da Liga da época passada.





A decisão, que mereceu uma declaração de voto de vencido de um dos árbitros, baseia-se no facto de o TAD considerar que o Benfica não pode ser responsabilizado pelos comentários de um relatador desportivo no decurso em direto de um jogo de futebol. "Não se vislumbra como é que a demandante [Benfica] poderia ter impedido a divulgação de tais declarações, de mais a mais tratando-se de uma emissão em direto", justifica o acórdão.Durante a partida, transmitida pela BTV, o jornalista teve vários comentários pouco abonatórios em relação ao clube, jogadores e dirigentes do FC Porto, facto que levou o Conselho de Disciplina a considerá-las "ofensivas da honra e da reputação dos agentes desportivos por elas visados".

O clube da Luz recorreu da sentença, realçando que as declarações em causa não podiam ser da responsabilidade do clube, nem da estação televisiva, mas apenas de quem as proferiu.







