Benfica acusa FC Porto de pressionar: «Só falta nova invasão do centro de treinos de árbitros»

Depois de Sérgio Conceição e Francisco J. Marques terem criticado ontem o trabalho da equipa de arbitragem do Ac. Viseu-FC Porto da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal (1-1), e o FC Porto ter voltado ao tema esta quarta-feira através da newsletter Dragões Diário, foi a vez de o Benfica apontar às "pressões" que, diz, estão a ser levadas a cabo pelos azuis e brancos.





"Em vésperas de clássico, lá regressam em força as pressões, ameaças e coação sobre tudo e todos, em especial sobre as equipas de arbitragem. Só falta mesmo mais uma nova invasão do centro de treinos de árbitros", pode ler-se na newsletter de hoje dos encarnados.No 'Dragões Diário', além de visarem o trabalho da equipa de arbitragem do encontro no Estádio Municipal do Fontelo, os azuis e brancos apontaram igualmente ao jogo do Estádio da Luz, entre Benfica e Famalicão "João Pinheiro e Carlos Xistra não foram os únicos árbitros que ontem tiveram atuações infelizes. Em Lisboa, Hugo Miguel e Bruno Esteves pouparam um cartão vermelho a Gabriel, do Benfica, numa altura em que o jogo estava empatado a uma bola. Se a verdade desportiva tivesse imperado, o médio falharia a próxima jornada do campeonato. A quatro dias de um clássico, a arbitragem portuguesa viveu uma verdadeira noite negra, que terminou com erros com potencial influência nos resultados de dois jogos. O facto de terem sido cometidos por figuras com um histórico recente muito negativo – recorrentemente prejudicial ao FC Porto e favorável ao Benfica – só contamina ainda mais a já precária credibilidade das competições nacionais".Recorde-se que o FC Porto recebe o Benfica no próximo sábado, dia 8, às 20h30, jogo da 20.ª jornada da Liga NOS.