Benfica acusa Liga de "brincar com os clubes" e exige resposta a duas perguntas

O Benfica voltou a questionar o papel da Liga Portugal já depois desta ter anunciado que não pretende "esgrimir acusações públicas" com as águias. O clube da Luz coloca duas questões face ao que diz ter uma resposta "pouco esclarecedora e em que parece jogar com as palavras e estar a brincar com os clubes" do organismo dirigido por Pedro Proença.





"Face à resposta dada esta tarde pela Liga Portugal, pouco esclarecedora e em que parece jogar com as palavras e estar a brincar com os clubes, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD solicita que de uma forma clara e inequívoca sejam esclarecidas as seguintes questões por parte da direção da Liga Portugal:1 – De acordo com o ponto 2.6 (Tribunas e Camarotes) mencionado do referido Regulamento, podem ou não os clubes ocupar até 50% dos lugares dos camarotes presidenciais, o que no caso do Benfica significa 92 lugares?2 – Essa norma tem ou não a concordância da Direção-Geral da Saúde?São estas questões concretas que carecem de respostas diretas e simples, sem subterfúgios nem omissões, em nome da necessária transparência de procedimentos."