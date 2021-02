Benfica adia entrega de emblemas aos sócios para depois do fim do estado de emergência

O Benfica anunciou esta segunda-feira que a entrega dos galardões aos sócios com 75, 50 e 25 anos de ligação ao clube "vai realizar-se quando o Estado de Emergência for levantado".





A cerimónia que habitualmente está marcada para o Pavilhão da Luz e, se possível, para o dia de aniversário dos encarnados a 28 de fevereiro, irá homenagear 962 associados mas não irá ocorrer em fevereiro. O atual Estado de Emergência está em vigor até 1 de março mas deverá ser prolongado por mais 15 dias.A cerimónia de Entrega dos Emblemas de Dedicação aos Sócios do Sport Lisboa e Benfica, que acontece todos os anos por altura do aniversário do Clube, vai ser adiada devido ao Estado de Emergência vigente em Portugal. Em 2021 são agraciados 962 associados.Para ir ao encontro do cumprimento de todas as medidas sanitárias, o evento realizar-se-á após o Estado de Emergência ser levantado, conforme explicado na carta enviada pelo Clube a todos os Sócios que neste ano recebem os Emblemas de Mérito pelos 75, 50 e 25 anos de ligação ao SL Benfica.Assim, como habitualmente, a cerimónia terá lugar no Pavilhão Fidelidade, num momento ímpar e inolvidável de Benfiquismo e Mística, que atravessa gerações e que é sintomático de uma Instituição que honra o seu passado e garante, assim, o futuro.Os Benfiquistas vão viver a mais sentida homenagem que o Clube presta aos seus associados, com a emoção e o habitual brilho que enche os olhos de quem é agraciado.Num momento único para todos os que sentem e vivem o Benfica, o Presidente e demais membros dos Órgãos Sociais do Clube vão entregar 92 Anéis de Platina e Diplomas de Sócio de Mérito pelos 75 anos de ligação; 224 Emblemas de Ouro pelos 50 anos de dedicação; e 646 Emblemas de Prata pelos 25 anos de Sócio.Mais do que o galardão, neste evento de há vários anos celebra-se o Benfiquismo e a Mística muito próprios do Sport Lisboa e Benfica, porque "só nós sentimos assim!", como um dia disse o saudoso Mário Wilson.