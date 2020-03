Benfica adquire três ventiladores para o SNS e distribui 3 mil refeições a idosos

Numa altura em que o surto de coronavírus continua a crescer de forma exponencial, os dois grandes de Lisboa deram nas últimas horas exemplos concretos de como é possível ajudar a sociedade a ultrapassar o momento difícil, obviamente sem distinções clubísticas ou qualquer sinal de rivalidade, que só faz sentido, mesmo, dentro das quatro linhas.





Do lado das águias, a Fundação Benfica vai apoiar 3.000 idosos em situação de "extrema carência e isolamento total" através da distribuição de igual número de cabazes alimentares. A iniciativa das águias é levada a cabo em conjunto com a Guarda Nacional Republicana, ao abrigo do ‘Programa Apoio 65 – Idosos em Segurança’, que tem sinalizadas 41 mil pessoas no total. "O Benfica sabe que tem de dar as mãos ao País. Todos juntos venceremos esta crise", declarou ontem o diretor da fundação, à BTV.Jorge Miranda esclarece que serão os agentes da GNR a fazer chegar os bens essenciais aos idosos, a partir de 80 pontos de entrega em todo o País. Os referidos cabazes são constituídos por pacotes de arroz, esparguete, enlatados (feijão cozido e salsicha), leite em pó, cevada solúvel e um kit de sabão para desinfeção. A fundação quer "manter contacto com todas as famílias e beneficiários" e "usar a imensidão do Benfica para melhorar a vida das pessoas e atravessar esta situação tão dramática."De resto, em comunicado, o Benfica informou ainda ter procedido à aquisição de "três ventiladores que serão colocados à disposição do Serviço Nacional de Saúde", designadamente com destino a hospitais da áreas metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra.