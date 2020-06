Benfica afunda mais de 4% em bolsa após empate com o Portimonense

As ações do Benfica estão em queda na bolsa, a refletir os resultados da equipa de futebol, que voltou a atrasar-se na luta pelo título depois de perder pontos em Portimão.

O empate com o penúltimo classificado da Liga NOS deixou o Benfica com 61 pontos, menos 2 que o Futebol Clube do Porto, que venceu em casa o Marítimo e conseguiu assim afastar-se dos encarnados.

As ações da SAD do Benfica seguem esta manhã na praça portuguesa a cair 4,41% para 2,82 euros, o valor mais baixo desde 4 de junho, dia em que o clube retomou a Liga com um empate caseiro contra o Tondela.

Nas primeiras horas da sessão de hoje foram transacionadas mais de 3 mil ações, o que representa cerca de metade da liquidez média diária dos últimos seis meses (6.063 títulos).

O Benfica chegou a liderar a liga com 5 pontos de vantagem para o FC Porto, mas uma série de 10 jogos com apenas uma vitória deixou os encarnados em segundo lugar. A manter-se a classificação até ao final, o Benfica terá que disputar um play off para aceder à fase de grupos da milionária Liga dos Campeões na próxima época.

Desde o início do ano as ações da SAD do Benfica acumulam já uma queda de 37,94%, estando cada vez mais longe do preço da OPA lançada pelo clube (5 euros) e que foi entretanto cancelada.

As ações da SAD do Porto ainda não negociaram esta quinta-feira e no ano acumulam uma subida de 3,07%.



