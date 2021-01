Benfica aguarda decisão da DGS: os jogos que estão em causa

O Benfica detetou 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, equipa técnica e 'staff' no decurso dos testes realizados desde sábado e aguarda agora uma decisão da Direção-Geral da Saúde relativamente à participação da equipa nas competições de futebol nos próximos 14 dias como deu conta em comunicado.





Além da participação na Taça da Liga - com a meia final com o Sp. Braga marcada para quarta-feira e final em caso de vitória - em risco estão mais jogos.Para o campeonato está agendado encontro com Nacional no dia 25 e três dias depois há jogo com o Belenenses SAD para os quartos de final da Taça de Portugal.O Sporting-Benfica no Estádio José Alvalade está marcado para 31 de janeiro.