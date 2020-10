Benfica ajudou o Almería a ser rei das transferências na 2.ª liga espanhola

A janela de transferências em Espanha fechou na segunda-feira e pode dizer-se que o Almería foi o grande rei do mercado na 2.ª liga espanhola. O clube orientado pelo português José Gomes, que conta com três lusos no plantel (Samuel Costa, João Carvalho e Pedro Mendes), foi o que mais gastou em aquisições mas também aquele que mais faturou com vendas e, nesta última vertente, a saída de Darwin Nuñez para o Benfica foi decisiva.





O avançado uruguaio de 21 anos rendeu 24 milhões de euros, que acabou por ser o único encaixe realizado pelo clube detido pelo saudita Turki Al-Sheikh. Contudo, o valor representa mais de um terço do total (68 M€) faturado pelos 22 clubes que disputam o segundo escalão do futebol espanhol. Espanyol de Barcelona (9, 75 M€) e Girona (9,2 M€) completaram o pódio.Em termos de contratações o Almería também superou toda a concorrência com gastos de 22 milhões de euros, tendo em conta que os outros 21 clubes gastaram entre si pouco mais de 10 M€. Destaque para Lucas Robertone, médio argentino que chegou a estar no radar do Sporting e foi contratado ao Vélez Sarsfield por 6 M€.Apesar destes valores, o mercado na 2.ª liga espanhola espelha um pouco daquilo que é a atual crise provocada pela pandemia da Covid-19, já que na temporada passada, em igual período, os clubes gastaram (37,5 M€) e receberam (106,4 M€).