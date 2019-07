O Benfica recebe hoje o Anderlecht no jogo de apresentação dos encarnados pelas 20h30, no Estádio da Luz.Será o primeiro jogo da pré-época, depois do início dos trabalhos a 1 de julho. O próximo jogo dos encarnados vai ser frente à Académica, para a Taça Hospital da Luz, a 13 de julhoA partida promete ser de emoções fortes. Jonas vai fazer a despedida dos adeptos antes de terminar a carreira aos 35 anos, depois de cinco temporadas ao serviço do Benfica.No último jogo entre Benfica e Anderlecht, a vitória sorriu aos encarnados por 3-2, numa partida referente à 5.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões de 2013/2014. Marcaram nesse jogo Matic, Rodrigo e Mbemba (atual jogador do FC Porto) na própria baliza.André Almeida, com fratura de stress, e Gedson, a recuperar de operação, são ausências na equipa de Bruno Lage.Zivkovic é outra baixa, já que só se vai apresentar no dia 14 de julho depois de ter estado presente no Campeonato da Europa de sub-21.O defesa esquerdo Ebuehi pode fazer hoje a estreia pelo Benfica enquanto Svilar vai reencontrar a sua antiga equipa.O Benfica deve alinhar com o seguinte onze: Vlachodimos; Salvio, Jardel, Ferro e Grimaldo; Florentino e Gabriel; Chiquinho, Cervi, Raul de Tomas e Jota.São esperados mais de 40 mil adeptos no Estádio da Luz. A arbitragem vai estar a cargo Fábio Veríssimo