Benfica antecipa reembolso de 25 milhões a obrigacionistas

A Benfica SAD anunciou uma antecipação de um reembolso parcial, no valor de 25 milhões de euros, da emissão obrigacionista a três anos, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O clube adiantou que esse reembolso vai ser feito no dia 18 de janeiro do próximo ano.



será efetuado mediante redução do valor nominal unitário das obrigações proporcionalmente ao valor antecipadamente reembolsado, ou seja, o valor nominal unitário de cada obrigação passará, a partir do dia 18 de janeiro de 2020, de 5 euros para 2,22 euros", disse a SAD do clube, em comunicado.Adiantou que, por cada obrigação, serão pagos o valor de capital a amortizar no montante de 2,78 euros, uma taxa de 1,25% aplicável sobre o montante antecipadamente reembolsado (0,03475 euros) e ainda os juros corridos no montante de 10 cêntimos.