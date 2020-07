Benfica antes do jogo com o Marítimo: «Que a equipa consiga dar resposta à altura da sua qualidade»

O Benfica manifesta esta segunda-feira, a poucas horas do jogo com o Marítimo (18 horas), a convicção que a equipa vai inverter os resultados negativos que a colocam nesta altura a 3 pontos do FC Porto





"Hoje, no Estádio do Marítimo, o sentimento de todos os Benfiquistas vai no sentido de que a equipa, campeã nacional, consiga dar uma resposta à altura da sua qualidade, vencendo nesta difícil deslocação", começa por ler-se na News Benfica, reforçando que "tal como Bruno Lage ontem afirmou, todos no Benfica estão focados em disputar o título até ao fim e em ganhar a Taça de Portugal".O Benfica lembra as circunstâncias especiais desta temporada por causa da pandemia e frisa: "Temos muito ainda a ganhar, num mês totalmente decisivo"."Estamos certos de que esta equipa e este plantel, que tantas alegrias têm ao longo destes últimos anos proporcionado aos Benfiquistas, mais do que ninguém querem ultrapassar este ciclo", continua dizendo acreditar que "nesta reta final saberá estar à altura" do que todos os benfiquistas querem."No Benfica os níveis de exigência são sempre os máximos, e quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos, perdemos todos e só pensamos no próximo jogo para rapidamente recuperar", acrescenta.