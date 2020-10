Benfica anuncia acordo para a contratação de Todibo

O Benfica informou esta segunda-feira que chegou a acordo com o Barcelona tendo em vista a contratação de Todibo, confirmando assim a informação adiantada por Record. O defesa-central francês chega proveniente do Barcelona, em regime de empréstimo válido por uma temporada.





Em comunicado adiantado no sítio oficial, o clube encarnado anuncia que o internacional sub-20 francês é aguardado esta terça-feira em Lisboa, onde irá realizar os habituais exames médicos e concluir o negócio.Recorde-se que nas últimas horas o Benfica tentou contratar Lucas Veríssimo, defesa-central do Santos. Contudo, a operação caiu e os encarnados viraram-se para o jovem defesa do Barcelona, que também já estava há muito referenciado na Luz.