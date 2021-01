Benfica anuncia contratação para a equipa de futebol feminino

O Benfica anunciou a contratação de Marta Cintra, avançada brasileira de 20 anos, para a equipa de futebol femimino.





"É um sentimento muito bom. Agradeço ao presidente e ao vice-presidente por confiarem no meu trabalho. Estou aqui para almejar coisas boas com a equipa. O melhor será ser campeã", disse à BTV."Cheguei com o propósito de dar o meu melhor pela equipa, e podem acreditar que darei 100 por cento pelo Benfica", assegurou Marta Cintra, ao dirigir-se aos adeptos encarnados", completou.Marta Cintra iniciou a carreira no clube brasileiro Menina Olímpica, passando depois por Rio Preto e Ceará, onde evidenciou dotes de goleadora, com 23 golos em 16 jogos, em 2018. Daí seguiu para o Foz Cataratas e, antes de atravessar o Atlântico, representou o Grémio.Pelas Sub-20 da canarinha contabiliza várias internacionalizações, algumas delas somadas em conjunto com Nycole e Ana Vitória, compatriotas que reencontra na Luz.