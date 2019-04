Benfica anuncia lotação esgotada na receção ao Portimonense mas recorda mercado secundário

O Benfica anunciou no seu site que os bilhetes para a receção ao Portimonense estão esgotado. O encontro é referente à 32.ª jornada da Liga NOS e disputa-se no próximo sábado (4 de maio), às 18h00. Os encarnados lembram, no entanto, que ainda é possível adquirir ingressos através do mercado secundário, ou seja, através da revenda dos Red Pass por parte de sócios detentores que não queiram ou não possam ir a esta partida.No fundo, no mercado secundário os detentores de Red Pass poderão disponibilizar o seu lugar para venda, informando o clube, e recebem parte da receita caso haja quem o compre nos locais habituais. Na prática, um lugar que foi vendido no início da época pode agora ser novamente comercializado para a partida em questão.Esta medida, recorde-se foi, colocada em prática pela primeira vez diante do Tondela , no final de março (então ainda numa fase experimental), seguindo-se depois 'a sério' diante de V. Setúbal e Marítimo, numa prática que será adotada até final da temporada.