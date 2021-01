Benfica anuncia mais um reforço para o ataque da equipa de futebol feminino

Depois de Marta Sintra, o Benfica anunciou mais um reforço para a equipa de futebol feminino. Lorena Santana, avançada brasileira de 20 anos, chega à Luz depois de duas temporadas no Atlético Mineiro e assina até final da época.





"Desde pequena que sonhava jogar fora do Brasil. Agora estou a realizar esse sonho e logo num clube como o Benfica. Estou muito feliz e espero poder ajudar a equipa, com golos, a correr e a lutar. Espero poder alcançar o máximo de títulos possíveis no Clube. O Benfica e o Brasil já têm uma história forte, seja no futebol feminino ou no masculino", afirmou a atleta, em declarações ao site oficial do Benfica.Lorena Santana garante que vai trabalhar para ajudar a equipa e espera evoluir ao lado das novas companheiras. "Venho para uma grande equipa, cheia de qualidade. Vou trabalhar muito e aproveitar esta oportunidade para evoluir como jogadora. Estou num grupo recheado de futebolistas de muito valor. Estarei focada em ajudar o grupo", sublinhou.