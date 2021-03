Benfica anuncia nomeados para os Galardões Cosme Damião

O Benfica divulgou esta segunda-feira, através do seu site oficial, a lista dos nomeados para os Galardões Cosme Damião, que serão entregues aos melhores do ano no âmbito das celebrações do 117.º aniversário do clube. Em disputa estarão seis categorias - Revelação Futebol, Revelação Modalidades, Modalidade, Atleta de Alta Competição, Treinador do Ano e Futebolista do Ano -, com 31 candidatos. As votações decorrem até domingo, às 19h04, e podem ser feitas no site criado para o efeito.





Ana Vitória (Futebol feminino)Diogo Gonçalves (Futebol masculino)Gonçalo Ramos (Futebol masculino)Nuno Tavares (Futebol masculino)Tomás Tavares (Futebol masculino)Daniela Ferreira (Voleibol feminino)Etson Barros (Atletismo)Gabriel Cavalcanti (Andebol)Jacaré (Futsal)Marta Martins (Basquetebol feminino)AtletismoFutsal femininoFutsal masculinoHóquei em patins masculinoVoleibol femininoVoleibol masculinoAna Catarina (Futsal feminino)João "Betinho" Gomes (Basquetebol masculino)Lucas Ordoñez (Hóquei em patins)Petar Djordjic (Andebol masculino)Rapha Oliveira (Voleibol masculino)Vasco Vilaça (Triatlo)Marcel Matz (Voleibol)Nuno Brites (Voleibol feminino)Pedro Henriques (Futsal feminino)Pedro Rocha (Atletismo)Cloé Lacasse (Futebol feminino)Pizzi (Futebol masculino)Rafa (Futebol masculino)Taarabt (Futebol masculino)Weigl (Futebol masculino)