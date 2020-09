Benfica anuncia nova data de apresentação de Darwin

O Benfica anunciou que Darwin Nuñez será apresentado esta sexta-feira, a partir das 19H30 no Benfica Campus, no Seixal. A contratação do avançado foi finalizada esta manhã.





Quando o avançado já estava ontem no Seixal para assinar o contrato, após os testes médicos, o seu empresário, Edgardo Lasalvia, levantou várias questões de última hora e solicitou uma comissão superior aos 10% normalmente cobrados (2,4 milhões de euros). Este último desejo deixou Luís Filipe Vieira furioso e levou-o mesmo a interromper o processo até ficar tudo clarificado.Na base da divergência estava também o pagamento de juros. O Benfica acordou começar a pagar a transferência em agosto de 2021 e o Almería deu o aval mas pretende adiantar o dinheiro junto a uma instituição financeira. Dessa forma, o Benfica teria de pagar os juros e terá sido esse acordo agora garantido que fez desbloquear o negócio, pagando os encarnados os juros dos dois primeiros anos.