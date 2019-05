Benfica anuncia programa da pré-temporada

O Benfica revelou esta quinta-feira, no seu site oficial, o programa da pré-temporada 2019/20, no qual se destaca a inclusão de uma partida de preparação com a Académica, a 13 de julho, em Coimbra. Dois dias antes, na Luz, as águias irão disputar o seu primeiro encontro de preparação, diante de um adversário a definir.

Lembre-se que as águias vão disputar três encontros nos Estados Unidos, integrados na International Champions Cup, diante de Chivas, AS Roma e AC Milan, partidas para as quais já se encontram à venda os bilhetes

Início dos trabalhos de pré-temporadaTreino aberto aos Sócios, adeptos e Comunicação Social, no Caixa Futebol CampusJogo particular no Estádio da Luz (adversário a definir)Jogo particular frente à Académica, no Estádio Cidade de CoimbraViagem para San Francisco (Estados Unidos da América), iniciando a participação no ICCJogo SL Benfica-Chivas, em Santa Clara (Levi´s Stadium)Jogo AS Roma-SL Benfica, em Nova Jérsia (Red Bull Arena)Jogo AC Milan-SL Benfica, em Foxborough (Gillette Stadium)Regresso a Lisboa