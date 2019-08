Benfica anuncia que bilhetes para o jogo com o Belenenses já estão à venda

O Benfica anunciou esta segunda-feira que os bilhetes para o jogo com o Belenenses, referente à segunda jornada da Liga NOS, já estão à venda. A partida está marcada para sábado, às 19h00, no Jamor.





Os encarnados anunciam que a data limite para adquirir o ingresso para o jogo é no dia 16, sexta-feira, até às 21h00. Os bilhetes variam entre os 13 e os 35 euros.Recorde-se que a equipa de Bruno Lage entrou no campeonato com uma, procurando no Jamor a segunda vitória em dois jogos.