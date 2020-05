Benfica anuncia reabertura de algumas das lojas oficiais e explica limitações

O Benfica anunciou a reabertura de algumas das lojas oficiais do clube, após o fim do estado de emergência, ainda que saliente todas as regras de segurança e higiene que serão tomadas para esse efeito.





Para já, serão as lojas da Rua Augusta e do Jardim do Regedor, as primeiras a abrir portas, sendo que para entrar em ambas será obrigatória a utilização de máscara e a higienização das mãos, assim como a distância de segurança de dois metros em pessoas.Além disso, o espaço das instalações é tido em conta, pelo que na loja do Benfica da Rua Augusta poderão estar cinco clientes ao mesmo tempo, enquanto na do Jardim do Regedor a lotação máxima será de apenas um cliente.