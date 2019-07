Benfica anuncia recorde na venda de Red Pass

O Benfica revelou na sua newsletter diária que até às 10 horas da manhã desta terça-feira já tinha vendido 43.741 lugares de época, considerando estes números "um recorde impressionante".Os encarnados sublinham que "verificou-se um incremento nas vendas de 6,4% face ao total da temporada passada e de 36,3% comparando com as vendas feitas há precisamente um ano (mantendo-se, aliás, a tendência de crescimento acelerado: por exemplo, na temporada 2013/14 foram vendidos 19.796 Red Pass e, em 2016/17, 32.017)."A explicação, segundo o clube da Luz, reside na "hegemonia alcançada nos últimos anos, que passa pela qualidade do futebol apresentado na segunda metade da época passada e pela perspetiva de continuidade do ciclo ganhador em que o Benfica se encontra.""Amanhã, dia 17 de julho, será dada por terminada a fase de renovação e venda de Red Pass para que haja lugares disponíveis para venda em cada jogo", acrescenta a newsletter Benfica.