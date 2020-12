Benfica anuncia saída de Martin Chrien

O Benfica anunciou a rescisão do contrato por mútuo acordo com o médio Martin Chrien, que estava no clube desde 2017/18.





Martin Chrien participou em dois jogos pela equipa principal do Benfica em 2017/18. Somou ainda 32 presenças em partidas da equipa B na 2.ª Liga. Na temporada 2018/19, o médio foi emprestado ao Santa Clara, tendo atuado em 19 encontros e apontado um golo.