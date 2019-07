Benfica anuncia saída de três jogadores para o Belenenses

O Benfica anunciou esta quarta-feira, através do seu site oficial, a saída a título definitivo de Simón Ramírez, Edi Semedo e João Monteiro para o Belenenses SAD, numa nota na qual não adianta nenhum detalhe sobre a operação concretizada com o conjunto do Restelo.





Contratado ao Huachipato em 2017, Simón Ramírez (20 anos) atuou na temporada passada em 17 partidas (entre equipa B e Sub-23). Já Edi Semedo, também de 20 anos, fez praticamente toda a sua época em 2018/19 na equipa de Sub-23, ao passo que João Monteiro, de 18 anos, pertencia à equipa de juniores, pela qual apenas fez três partidas.