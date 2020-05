Benfica anuncia sete jovens no treino e já testados

O treino desta quarta-feira no Benfica Campus contou com mais sete jovens do que o habitual. O treinador do Benfica, Bruno Lage, chamou aos trabalhos Rafael Brito, Morato, Paulo Bernardo, João Ferreira, Tiago Dantas, Gonçalo Ramos e Tiago Araújo.





Miúdos chamados por Lage testados antes do treino



As águias informam que antes do treino todos os jovens jogadores foram testados à covid-19.Recorde-se que na segunda-feira Lage já havia chamado o guardião japonês Leo Kokubo aos treinos da equipa principal.