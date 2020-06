Benfica ao ataque: «Onde foram gastos os muitos milhões das vendas do FC Porto?»

À boleia da investigação do 'Público', classificada pelos encarnados como "fake news", fonte do Benfica insistiu no ataque ao FC Porto, em jeito de desafio: "Por que a referida publicação não investiga e questiona o verdadeiro grande mistério do futebol português, que é saber onde foram gastos os muitos milhões de vendas que não estão visíveis em resultados financeiros ou património edificado num clube que está sob intervenção da UEFA?".





O nosso interlocutor recuperou, por outro lado, o tema "promiscuidade entre futebol e política presentes nas listas de Pinto da Costa", para sublinhar "a promessa de ofertas de terrenos por parte do município de Matosinhos, após encontro nunca desmentido que o futuro presidente do Conselho Superior do FC Porto e atual presidente da Câmara Municipal do Porto teria tido com a sua colega de Matosinhos".