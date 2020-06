Benfica apela à participação dos sócios na AG para aprovar o orçamento

O Benfica apelou esta quinta-feira, na sua newsletter diária, à participação dos sócios na Assembleia Geral de amanhã, onde será votado "o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela Direção, bem como o parecer do Conselho Fiscal, para o exercício de 2020/2021."





O clube da Luz lembra que o orçamento foi elaborado "tendo em conta os constrangimentos provocados pela pandemia, bem como a incerteza quanto à evolução e extensão deste flagelo global, nomeadamente no que concerne aos seus impactos sociais, económicos e desportivos."O Benfica garante que pretende continuar "a cumprir escrupulosamente todos os compromissos assumidos."Depois, explicou como será realizada a assembleia, de modo a impedir o ajuntamento de sócios. "A proposta de orçamento foi disponibilizada aos Sócios, no dia 17 de junho, através do sítio oficial, em área reservada a associados, os quais tiveram oportunidade de colocarem questões à Mesa da Assembleia Geral e à Direção. Estas foram respondidas e divulgadas, também no sítio oficial, onde poderão ser consultadas por todos os nossos Sócios. Estes procedimentos foram definidos de acordo com as regras e recomendações da Direção-Geral da Saúde e aprovadas pela mesma entidade."E prossegue: "A votação decorrerá presencialmente no Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo Estádio do Sport Lisboa e Benfica, entre as 17h30 e as 22h00, sendo a entrada feita pela Porta 12 e a saída pela Porta 9. O método será o mesmo utilizado nas Assembleias Gerais realizadas nos últimos anos – voto eletrónico – à semelhança, também, das Assembleias Gerais consagradas aos atos eleitorais desde 2006, utilizando um sistema informático aprovado pela CNE."