Benfica apela aos sócios para cobrirem o Estádio da Luz de cachecóis

O Benfica está a convocar os adeptos para encherem as bancadas do Estádio da Luz com cachecóis. A iniciativa visa cobrir o recinto com material de apoio à equipa e, nesse sentido, os encarnados convidam os sócios a enviar os cachecóis.





A campanha, denominada 'Não baixamos os braços', visa "replicar o arrepiante momento em que é cantado o hino", para que os jogadores, ao entrarem em campo, "sintam todo o carinho e o apoio incondicional dos adeptos".O spot promocional conta com as vozes de Jota, Samaris, Grimaldo, Chiquinho e Vinícius. O apelo dos jogadores remete para o site oficial do clube, onde os sócios ficarão a saber o procedimento relativo à entrega de cachecóis.No final do campeonato, o merchandising será utilizado numa instalação permanente, de homenagem aos sócios que contribuíram para a ajudar a equipa.