Benfica aponta a J. Marques: da "bazófia" à "incompetência e má-fé" por "história falsa"

O Benfica acusou esta segunda-feira Francisco J. Marques de "incompetência e má-fé" a propósito da publicação que o diretor de comunicação do FC Porto fez no Twitter no sábado após o clássico entre Benfica e FC Porto (vitória dos dragões por 2-0) na qual apontava que o nome de Pinto da Costa não constava na ficha de jogo. Depois de já terem respondido a J. Marques na ocasião, os encarnados voltaram hoje ao tema na newsletter diária, apontando também ao tweet que o responsável de comunicação portista escreveu apontando a "fanfarrões".





"Tão importante como saber perder é saber ganhar e, mais uma vez, é de repudiar as lamentáveis declarações e insinuações feitas pelo porta-voz do FCP, que logo após o final do jogo, primeiro com a bazófia de quem se já considera campeão e depois, mais grave, inventando e fabricando toda uma história falsa, ao acusar de que tinha sido responsabilidade do nosso clube não colocar o nome do presidente do FCP na ficha de jogo, procurou criar mais um caso. Por incompetência e má-fé, omitindo que a ficha de jogo de cada equipa é preenchida na plataforma da Liga por cada delegado desse respetivo clube, e só por ele sem qualquer outra intervenção externa, e como tal neste caso foi o delegado do FCP que não colocou o nome do seu presidente, porque está castigado. Uma intervenção que marcou o tom para que os mesmos que já festejavam e se consideravam campeões em dezembro do ano passado agora não escondam a sua euforia e já se considerem campeões, ainda agosto não acabou. Apesar das 31 jornadas que ainda faltam disputar", pode ler-se.