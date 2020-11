Benfica aponta o dedo à atuação de Hugo Miguel no Bessa: «Condescendência da equipa de arbitragem»

Após o jogo do Bessa, Jorge Jesus criticou a permissividade de Hugo Miguel perante o "número elevado de faltas" cometidas pelos jogadores do Boavista e esta terça-feira também o Benfica voltou a apontar essa crítica ao árbitro do encontro.





"Jorge Jesus apontou a desorganização defensiva, nomeadamente na reação à perda da bola, e a complacência do árbitro relativamente às muitas faltas cometidas por jogadores do Boavista como fatores que afetaram o rendimento da equipa e influenciaram o resultado. Acerca da condescendência da equipa de arbitragem, ao não admoestar os jogadores axadrezados por faltas sucessivas, chega a ser caricato que o primeiro cartão amarelo mostrado na partida tenha sido a Vertonghen e o primeiro boavisteiro admoestado o tenha sido só aos 59 minutos", sublinham os encarnados.O Benfica considera que a derrota frente ao Boavista "não era de todo esperada", mas aponta agora para uma reação imediata da equipa frente ao Rangers, para a Liga Europa, na quinta-feira."Importa agora reagir à derrota, tirar ilações sobre o que se poderá melhorar, recuperar a condição física dos jogadores e direcionar o foco para o jogo seguinte. O objetivo passa por vencer e somar mais três pontos, alcançando, nesse caso, a liderança isolada do grupo à terceira jornada", escreve o clube.