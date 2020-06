Benfica após derrota do FC Porto: «Dependemos de nós próprios para sermos campeões»

A derrota do FC Porto em Famalicão deixou o Benfica com a possibilidade de reassumir a liderança do campeonato. Mas para tal terá de levar a melhor sobre Tondela, esta quinta-feira, na Luz, uma missão que os encarnados, na sua habitual newsletter, anteveem que seja difícil.





"O contexto atual e o histórico recente com este adversário indiciam que será necessário que a nossa equipa esteja ao seu nível para conquistar mais três pontos e assumir a liderança do Campeonato", escrevem as águias.Depois, fazem uma constatação e deixam um aviso: "Estamos na condição de que somos agora os únicos que dependemos de nós próprios para sermos campeões. Desengane-se, no entanto, quem tiver a ilusão de que o título se encontra ao virar da esquina. Faltam-nos dez jornadas, teremos dez adversários competentes e motivados pela frente e estamos conscientes de que este título, ainda mais pelas circunstâncias em que vivemos, será disputado aguerridamente até ao fim."A finalizar, o Benfica pede aos adeptos que fiquem em casa. "Não havendo a possibilidade de marcar presença no Estádio, sabemos que em cada lar onde haja um benfiquista, estará um adepto a empurrar a nossa equipa para a vitória. A nossa equipa técnica e os nossos jogadores sabem-no bem, pois são os grandes beneficiários, semana após semana, dos milhares de benfiquistas que percorrem o país de lés a lés para apoiá-los. Fiquemos em casa e apoiemos o nosso Benfica na medida do que nos é possibilitado, sempre respeitando as normas de segurança e prevenção."