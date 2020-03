Benfica apresenta condolências ao Real Madrid pela morte de Lorenzo Sanz

O Benfica apresentou as condolências ao Real Madrid após os merengues verem partir o seu antigo presidente, que perdeu a batalha contra o coronavírus aos 76 anos.





"O Sport Lisboa e Benfica apresenta as mais sentidas condolências ao Real Madrid pelo falecimento do seu antigo presidente Lorenzo Sanz", pode ler-se numa mensagem publicada no Twitter dos encarnados.Lorenzo Sanz, presidente do clube de Madrid entre 1995 e 2000, estava internado há vários dias e o filho, também Lorenzo, pedia um milagre para salvar o pai.