Benfica arrecada 50 milhões de euros com emissão de obrigações

A Benfica SAD colocou na totalidade a emissão de obrigações a três anos no valor de 50 milhões de euros, conforme foi esta segunda-feira revelado na sessão de apresentação dos resultados da oferta pública de subscrição.





A procura superou a oferta em 1,4 vezes, atingindo um montante de cerca de 69,5 milhões de euros.A emissão, que decorreu de 29 de junho a 10 de julho, oferece uma taxa de juro anual fixa de 4%, sendo que o montante mínimo de subscrição foi fixado em 300 obrigações, o que corresponde a 1.500 euros.Segundo a SAD, o encaixe financeiro líquido da operação, deduzindo os custos com comissões, impostos, consultoria e publicidade, entre outros, será de 48,4 milhões de euros.Esta foi a décima operação de emissão de dívida da SAD do Benfica, que no total angariou 410 milhões de euros no mercado através destes instrumentos.No total, foram 3.688 os investidores a subscreverem as obrigações das "águias". A grande maioria (63,1%) subscreveu montantes entre os 1.500 e os 5.000 euros. Houve ainda 404 que subscreveram entre 5.005 e 10.000 euros, 829 a investir entre 10.005 e 50.000 euros e 128 investidores que aplicaram mais de 50 mil euros.