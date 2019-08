Benfica arrisca multa devido a entrada tardia

A segunda parte começou de forma tardia, às 21h55. Na origem do reatamento do jogo esteve a entrada demorada dos homens do Benfica no relvado, situação que arrisca a primeira multa da temporada aos encarnados. Tanto a formação de Marcel Keizer como a equipa de arbitragem chefiada por Nuno Almeida já marcavam presença no relvado às 21h52 horas, o que originou protestos de alguns jogadores dos leões.