Benfica arrisca presenças do basquetebol e voleibol na Europa

A direção do Benfica revelou aos sócios que é possível que tanto a secção de voleibol como a de basquetebol possam vir a não estar presentes nas provas europeias em 2020/21.





"Relativamente ao voleibol e ao basquetebol, a decisão encontra-se em aberto, dependendo do modelo das respetivas competições e da progressiva retoma dos investimentos que será fundamental para que se possa reduzir a prudência e conservadorismo refletidos neste orçamento", sustentam as águias em documento dirigido aos associados.Quanto a outras modalidades de pavilhão, "estão previstas as participações internacionais das equipas de andebol, futsal e hóquei em patins". "A estratégia de construção de plantéis para a próxima época visa, dentro da racionalidade de aplicação dos recursos financeiros, manter a competitividade das várias equipas, sobretudo a nível nacional, sem descurar um bom desempenho a nível internacional", vincou o clube da Luz.