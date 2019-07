Benfica arruma a casa: Bernardo Martins e Arango saem a título definitivo

O Benfica confirmou, esta quarta-feira, as saídas de Bernardo Martins e de Cristian Arango. Tal como Record tinha anunciado, o médio de 21 anos, que representava a equipa B dos encarnados, vai reforçar o Paços de Ferreira na próxima temporada.





Ainda na mesma nota, as águias anunciaram também a rescisão de contrato com Cristian Arango, que está de retorno à Colômbia para representar o Millonarios Fútbol Club. Apesar de ter chegado à Luz em 2017, Arango nunca chegou a estrear-se pela equipa principal do Benfica. Na última temporada, Arango esteve cedido ao Tondela, onde contabilizou três golos em 21 partidas.