Benfica assegura Rodrigo Pinho

Rodrigo Pinho vai ser reforço do Benfica. O avançado brasileiro, de 29 anos, é o melhor marcador do Marítimo, clube com o qual finda contrato em junho.





Pinho conta 12 golos em 14 encontros esta temporada pelos insulares naquela que já é a melhor temporada da carreira a faturar, superando os 11 golos, também pelo Marítimo, em 2017/18.O dianteiro formado nos brasileiros do Bangu deu nas vistas no Madureira, do país-natal, e daí rumou primeiramente ao Sp. Braga, em 2015/16. Na segunda parte da época, acabou emprestado ao Nacional. Desde 2017 que é futebolista do Marítimo, clube pelo qual fez ao todo 36 golos em 111 partidas oficiais.Em 2020/21, Pinho faturou até ao Benfica em encontro da oitava jornada da Liga NOS que os maritimistas perderam (1-2).