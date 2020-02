Benfica assina acordo com San Francisco Giants que "extravasa a vertente desportiva"

O Benfica firmou esta quarta-feira um acordo de parceria estratégica com os San Francisco Giants, clube da Liga Norte-americana de basebol, que "extravasa a vertente desportiva" e se estende as áreas comercial, tecnológica e patrimonial.

"Sucesso é a palavra comum a ambos os clubes. São duas instituições centenárias, mas viradas para o futuro", assinalou o vice-presidente do Benfica responsável pela área do património, Alcino António, durante a cerimónia, realizada no museu do clube, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O dirigente destacou ainda o facto de os Giants estarem instalados na Califórnia, região que é "muito cara" ao Benfica, por ter "uma grande comunidade portuguesa e benfiquista", o que já tinha levado ao estabelecimento de um acordo semelhante com a equipa de futebol americano San Francisco 49ers.

Alcino António observou que o acordo entre os dois clubes "extravasa a vertente desportiva", abrangendo as áreas "comercial, tecnológica e patrimonial", inserindo-se no "plano de expansão que o Benfica iniciou há alguns anos".

"Estamos muito satisfeitos por termos encontrado um parceiro que tem uma história de sucesso, tal como nós. Partilhamos os mesmos valores e hoje damos um primeiro passo, ao aderir à Associação Internacional de Museus Desportivos", da qual o Benfica é membro fundador, disse o presidente dos Giants, Stephen Revertia.

O responsável máximo do clube de São Francisco, que conquistou oito títulos norte-americanos de basebol, revelou que a parceria começou a ser esboçada em 2019, durante a digressão do Benfica nos Estados Unidos, para disputar a International Champions Cup, que os 'encarnados' venceram.